Из-за пожара в одесском отеле Гройсман поручил провести проверки во всех гостиницах и санаториях Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройман в связи с пожаром в одесском отеле «Токио Стар», который унес жизни 8 человек, поручил провести проверки по всем местам отдыха Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, ночью в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице «Токио Стар» – погибло 8 человек, 10 пострадали. По факту гибели людей в пожаре начато уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение правил пожарной безопасности»).

Так, он выразил свои соболезнования родным погибших людей. Также поблагодарил спасателей «которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей».

«Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны!» - заявил премьер-министр.

Отметим, гостиница «Токио Стар» являлась одной из самых дешевых в Одессе с ценами за проживание от 350 гривен за номер без окна. Здание гостиницы – это бывшее трамвайное депо. Владелец – бизнесмен Вадим Черный, которому также принадлежит отель «Зирка» на Успенской улице.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.