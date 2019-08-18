Пожар в отеле Одессы: Владелец в июле не разрешил провести плановую проверку ГосЧС

Руководство одесского отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа во время пожара погибли 8 человек, не разрешило провести плановую проверку ГСЧС в июле 2019 года.

Об этом на брифинге сообщил заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев.

— Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в июле этого года было запланировано проведение проверки указанного отеля. Но вместе с тем, что собственник (отеля) сменил форму собственности, представитель ГосЧС на проверку не был допущен, – отметил Афанасьев.

Он добавил, что сейчас трудно сказать, что стало причиной пожара.

— Могло стать (причиной пожара) нарушение требований пожарной безопасности, могло стать неосторожное обращение с огнем некоторых граждан, которые проживали в этом отеле... Я думаю, что проведенные Нацполицией следственные действия покажут ту причину, - добавил Афанасьев.

Как известно, ночью в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице «Токио Стар» – погибло 8 человек, 10 пострадали. По факту гибели людей в пожаре начато уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение правил пожарной безопасности»).

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.

А премьер-министр Украины Владимир Гройман в связи с пожаром в одесском отеле «Токио Стар», который унес жизни 8 человек, поручил провести проверки по всем местам отдыха Украины.