Главный архитектор Николаева разрешил установку МАФов на газовой трубе на основе сомнительного договора аренды земли, – депутат Горбенко

У предпринимателей, которые установили в ночь на 17 августа семь киосков по проспекту Богоявленскому, 338 есть договора аренды земли, а также паспорт привязки к местности для установки МАФов, однако их законность сомнительна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Николаевского горсовета Наталья Горбенко.

Как известно, в Корабельном районе Николаева ночью на углу проспекта Богоявленского и улицы Океановской (бывшая Артема) незаконно установили семь киосков.

«По итогам рассмотрения документов выяснили, что у «будкостроителей» на руках есть договора аренды земли, оформленные в 2014 году на 15 (!) лет с целью реконструкции нежилых помещений и их дальнейшей эксплуатации. Фактически на этих местах нет и не было никаких помещений, соответственно «реконструировать» нечего и законность таких договоров сомнительна. Но несмотря на этот очевидный факт, главный архитектор Цымбал под эти договора аренды в мае 2019 года выдает господам-будкостроителям паспорта привязки к местности для установки временных передвижных сооружений. Именно этот документ и стал «зеленым светом» для начала установки будок», - написала депутат.

В связи с этим Наталья Горбенко обратилась к мэру Александру Сенкевичу, директору департамента пртиводействия коррупции Андрею Ермолаеву с просьбой немедленно разобраться в сложившейся ситуации.

«Аннулировать незаконно выданные паспорта привязки, наказать чиновников, выдавших такие паспорта без дОлжных на то оснований, на газовой трубе и в границах красных линий, снести незаконные будки и привести в порядок эту территорию», - просит Наталья Горбенко.

Также она отметила, что соответствующие запросы будут официально отправлены в понедельник во все необходимые инстанции.

Напомним, что в феврале сообщалось, как в Николаеве признали незаконной пристройку, которую начали возводить на пересечении проспекта Мира и улицы Строителей. Депутат Николаевского городского совета Владислав Ентин заявил, что здание, пристройку к которому собираются демонтировать, не его.

При этом, в июле 2019 года в Николаеве снова попытались построить на тротуаре незаконную пристройку к помещению в районе пересечения проспекта Мира и улицы Строителей, поэтому в мэрии просят свидетелей незаконных работ сообщать об этом в полицию.