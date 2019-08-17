В Офисе Президента опровергли заявление о принудительном участии бюджетников в праздновании Дня Независимости

Так, в Офисе уверяют, что информация о принудительном сборе учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что у Зеленского поручили облагосадминистрациям согнать бюджетников и общественников на репетицию Дня независимости.

Об этом сообщается на их странице в Facebook.

В Офисе Президента Владимира Зеленского заявили, что участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным.

«Соответствующее распоряжение Офиса Президента по формированию делегаций в регионах имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам. Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительную часть приглашенных будет отмечено наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году будет начало новой традиции празднования Дня Независимости: в праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий.

После избрания нового президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что в 2019 году военного парада на День независимости не будет. Одной из причин является дороговизна мероприятия. По неофициальным данным на парад 2018 года потратили 700 миллионов гривен.

Кроме того, сообщалось, что 300 миллионов гривен, которые планировали выделить на парад в 2019 году в виде премий отдадут украинским военным.

Марши достоинства и ветеранов АТО, премии военным и три дня выходных: Как пройдет празднование Дня Независимости Украины - 2019.