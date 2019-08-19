В Таиланде из-за пластика умерла «принцесса Мириам» – редкое животное, которое спасли в мае

В Таиланде погибла самка дюгоня Мириам, которая стала всемирно известной после того, как ее в этом году спасли от гибели.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Она умерла в субботу из-за инфекции, попавшей в ее желудок вместе с кусочками пластика. Мириам стала звездой интернета после появления фото, на которых она «обнимается» со спасателями. В Таиланде осталось лишь несколько сотен этих морских млекопитающих. После вскрытия в желудке дюгоня обнаружили несколько кусков пластика, один из которых был длиной 20 см.

- Все очень расстроены этой потерей, она напоминает нам, что мы должны сохранить окружающую среду, чтобы спасти этих животных, - отметила ветеринар, которая ухаживала за Мириам.

Мириам часто показывали вместе с Джамилем – другим представителем дюгоней, которого спасли сразу после нее – они ели и проходили процедуры с ветеринарами. Маленькую дюгонь заметили у берегов Таиланда в мае, когда она искала мать. Люди пытались заменить ей маму: кормили молоком и занимались физкультурой. В соцсетях выражают сожаление по поводу гибели животного.

«Прощай, маленькая принцесса Мириам, ты была суперзвездой. Очень больно смотреть, как ты умираешь из-за пренебрежения людей к окружающей среде. Все мы виноваты, поскольку каждый пластиковый пакет, мелочь, бутылка убивают животное», - написали в Twitter университета Принца Сонгкла.

Напомним, что ранее в Италии из-за пластика погибла беременная самка кита.