На Николаевщине спасатели достали трех собак из глубокого колодца

В воскресенье, 18 августа, николаевские спасатели помогли трем собакам выбраться из колодца.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение в службу спасения о том, что по улице Мозолевского в поселке городского типа Веселиново в колодце находится три собаки и сильно лают сообщили в 19:05. К месту выехали спасатели 11-й Государственной пожарно-спасательной части.

С помощью лестницы и подручных средств беззащитных животных вытащили из глубокой ловушки и выпустили на волю. К работе привлекались 3 человека личного состава.

Напомним, как в Очакове спасатели вызволили собаку, которая застряла головой в ограждении.