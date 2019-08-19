На инвестора, который строит спортзал в сквере на Строителей, оказывают давление, - глава земельной комиссии горсовета

На инвестора, который ведет строительство спортзала в сквере на улице Строителей в Николаеве, оказывают давление.
Об этом заявил глава земельной комиссии Николаевского городского совета Игорь Концевой, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
В понедельник, 19 августа, несколько николаевцев пришли на заседание земельной комиссии горсовета с требованием прекратить застройку сквера на улице Строителей. Помимо этого, они хотят, чтобы депутат Игорь Концевой ушел с поста главы комиссии.
Как известно, ранее николаевцы пожаловались на строительство в зеленой зоне на улице Строителей. Директор фирмы «Кордон», которая проводит работы, Надежда Немова заявила, что все законно. По ее словам, земельный участок в аренду отвели еще в 2007 году под строительство магазина непродовольственных товаров. В последующие года аренда территории продлевалась, однако строительство не происходило из-за отсутствия финансирования у арендатора. Также она добавила, что проводить строительные работы на участке можно, ведь в соответствии с планом зонирования, утвержденным решением горсовета №36/13 от 17 мая 2018 года, земельный участок находится в торговой зоне Г-6, которая предназначена для размещения объектов торговли (магазинов, торговых комплексов, рыночных комплексов.
Хоть кворум из депутатов на комиссии и не собрался, её глава Игорь Концевой дал слово николаевцам. В частности, они отмечали, что согласно генплану города участок, на котором ведется строительство, является зеленой зоной, к тому же строительство ведется вблизи высоковольтных линий. В связи с этим они предложили обратиться в Государственный архитектурно-строительный контроль, чтобы остановить стройку.
Игорь Концевой заявил, что на инвестора, который ведет стройку, изначально ведется очень сильное давление, хотя все его действия законны. По его словам, началось все с заявлений о том, что на участке ведется массовая вырубка деревьев. Игорь Концевой отметил, что там были маленькие саженцы, которые инвестор по разрешению управления экологии пересадил в другие места. Также Концевой добавил, что согласно зонингу, этот сквер является коммерческой зоной, а значит строить там можно.
— Строительство спортивных сооружений в зеленых зонах разрешено. Тому пример «Трудовые резервы», спорткомплекс «Зоря». Дело в том, что так называемым активистам как бы все равно, им лишь бы попиариться. Строиться спортзал, там будут работать тренеры - это рабочие места, а люди смогут укреплять свое здоровье. На этом месте, где строится, там 20 лет жили бродячие собаки, мусор и бомжи. Пришел инвестор, он платит деньги и строит спортивный объект. Это спорт для людей и ни одной деньги из бюджета не тратится, это плохо? Когда пацаны не ходят и не колются за углами и не пьют, это плохо? - заявил депутат.
Заявление о том, что он имеет отношение к стройке, Концевой опроверг, при этом отметив, что ранее был учредителем компании, однако с 2018 года им не является. Пришедших на комиссию людей в этом вопросе поддержала и депутат Татьяна Суслова, которая заявила, что он ранее купил этот участок.
При этом николаевцы заявляли, что депутаты специально уничтожают коммунальные спортивные учреждения, чтобы все бюджетные средства положить себе в карман. В итоге началась словесная перепалка между ними и депутатом Игорем Концевым, после чего он покинул заседание. После чего общение продолжили с главным архитектором города Андреем Цымбалом, который заявил, что нормы ДБН написаны таким образом, что в некоторых скверах можно проводить строительство спортзала с магазином или еще чего-нибудь, а где-то нет.
— Это все общественная застройка, - заявил Андрей Цымбал.
Напомним, что начальник департамента внутреннего финансового контроля, противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев считает, что если есть вопросы касательно выдачи земли на этом участке еще в 2007 году, то правоохранительные органы должны вмешаться.