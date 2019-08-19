На инвестора, который строит спортзал в сквере на Строителей, оказывают давление, - глава земельной комиссии горсовета

На инвестора, который ведет строительство спортзала в сквере на улице Строителей в Николаеве, оказывают давление.

Об этом заявил глава земельной комиссии Николаевского городского совета Игорь Концевой, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В понедельник, 19 августа, несколько николаевцев пришли на заседание земельной комиссии горсовета с требованием прекратить застройку сквера на улице Строителей. Помимо этого, они хотят, чтобы депутат Игорь Концевой ушел с поста главы комиссии.

Как известно, ранее николаевцы пожаловались на строительство в зеленой зоне на улице Строителей. Директор фирмы «Кордон», которая проводит работы, Надежда Немова заявила, что все законно. По ее словам, земельный участок в аренду отвели еще в 2007 году под строительство магазина непродовольственных товаров. В последующие года аренда территории продлевалась, однако строительство не происходило из-за отсутствия финансирования у арендатора. Также она добавила, что проводить строительные работы на участке можно, ведь в соответствии с планом зонирования, утвержденным решением горсовета №36/13 от 17 мая 2018 года, земельный участок находится в торговой зоне Г-6, которая предназначена для размещения объектов торговли (магазинов, торговых комплексов, рыночных комплексов.

Хоть кворум из депутатов на комиссии и не собрался, её глава Игорь Концевой дал слово николаевцам. В частности, они отмечали, что согласно генплану города участок, на котором ведется строительство, является зеленой зоной, к тому же строительство ведется вблизи высоковольтных линий. В связи с этим они предложили обратиться в Государственный архитектурно-строительный контроль, чтобы остановить стройку.

Игорь Концевой

Игорь Концевой заявил, что на инвестора, который ведет стройку, изначально ведется очень сильное давление, хотя все его действия законны. По его словам, началось все с заявлений о том, что на участке ведется массовая вырубка деревьев. Игорь Концевой отметил, что там были маленькие саженцы, которые инвестор по разрешению управления экологии пересадил в другие места. Также Концевой добавил, что согласно зонингу, этот сквер является коммерческой зоной, а значит строить там можно.

— Строительство спортивных сооружений в зеленых зонах разрешено. Тому пример «Трудовые резервы», спорткомплекс «Зоря». Дело в том, что так называемым активистам как бы все равно, им лишь бы попиариться. Строиться спортзал, там будут работать тренеры - это рабочие места, а люди смогут укреплять свое здоровье. На этом месте, где строится, там 20 лет жили бродячие собаки, мусор и бомжи. Пришел инвестор, он платит деньги и строит спортивный объект. Это спорт для людей и ни одной деньги из бюджета не тратится, это плохо? Когда пацаны не ходят и не колются за углами и не пьют, это плохо? - заявил депутат.

Заявление о том, что он имеет отношение к стройке, Концевой опроверг, при этом отметив, что ранее был учредителем компании, однако с 2018 года им не является. Пришедших на комиссию людей в этом вопросе поддержала и депутат Татьяна Суслова, которая заявила, что он ранее купил этот участок.

Татьяна Суслова Андрей Цымбал

При этом николаевцы заявляли, что депутаты специально уничтожают коммунальные спортивные учреждения, чтобы все бюджетные средства положить себе в карман. В итоге началась словесная перепалка между ними и депутатом Игорем Концевым, после чего он покинул заседание. После чего общение продолжили с главным архитектором города Андреем Цымбалом, который заявил, что нормы ДБН написаны таким образом, что в некоторых скверах можно проводить строительство спортзала с магазином или еще чего-нибудь, а где-то нет.

— Это все общественная застройка, - заявил Андрей Цымбал.

Напомним, что начальник департамента внутреннего финансового контроля, противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев считает, что если есть вопросы касательно выдачи земли на этом участке еще в 2007 году, то правоохранительные органы должны вмешаться.