Кабмин уволил заместителя главы Геогоснедр, которого год назад задержали на взятке в $3 тысячи

Кабинет министров 14 августа уволил первого заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Николая Фощия.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении на портале Правительства Украины.

Отметим, что год назад Прокуратура Киевской области совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции разоблачила на получении неправомерной выгоды исполняющего обязанности председателя Государственной службы геологии и недр. Он был задержан за получения взятки в размере 3 тысяч долларов от ООО «Западная энергетическая компания Форсаж» за помощь в выделении месторождения торфа в Лугинском районе Житомирской области.

В конце декабря чиновника отстранили от должности на время дисциплинарного производства.

Согласно распоряжению Кабмина, Фощий уволен в связи с потерей права на госслужбу или его ограничением в результате вступления в силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за коррупционное правонарушение (пункт 3 части 1 статьи 84 закона «О государственной службе»).