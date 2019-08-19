«Врачи сделали чудо», - николаевская девушка, пострадавшая во время ужасного ДТП, находится в состоянии средней тяжести

В Николаеве в субботу вечером, 17 августа, провели операцию 17-летней девушке, которая пострадала во время ДТП в центре города.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в управлении охраны здоровья Николаевской ОГА.

Как известно, 16 августа водитель «Audi», который находился в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в припаркованный кроссовер, который от удара сбил 17-летнюю девушку и ее мать. 18 августа водителя на время следствия арестовали и поместили в СИЗО.

В результате ДТП девушка получила переломы обеих ног. Девушка сейчас в сознании, она проходит процесс подготовки к следующей операции.

- Состояние стабильное, средней тяжести. Она самостоятельно дышит, самостоятельно кушает. Есть позитивная динамика, врачи, не побоюсь этого слова, сделали чудо. Жалуется только на головные боли и боль в руке. Самого страшного удалось избежать. Надеемся, что дела и дальше будут идти хорошо. Врачи молодцы, - сказал пресс-секретарь областного управления Юрий Багрянцев.

Также в облздраве пообещали вскоре уточнить информацию по состоянию здоровья матери девушки, которая также пострадала в ДТП.