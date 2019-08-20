Загрязнение океанов удвоилось за последнее десятилетие и может удвоиться еще раз за следующее, - центр экологического анализа

Иллюстрация За последнее десятилетие негативное воздействие человека на океаны удвоилось, и может удвоиться еще раз в следующем десятилетии.

Об этом сообщает «Science Daily», ссылаясь на исследование Национального центра экологического анализа в Калифорнийском университете.

Ученые впервые оценили совокупное влияние человека на загрязнение океана отходами, массовый вылов рыбы, а также увеличение объемов транспортировки грузов по воде.

Согласно результатам исследования, за последнее десятилетие общее воздействие человека на океан увеличилось почти вдвое. Он может удвоиться вновь в течение следующего десятилетия, если не остановить процесс загрязнения.

«Нам нужно решить вопрос, состоящий из многих факторов. Мы не можем исправить лишь один, если хотим замедлить и остановить негативное влияние», - отметил главный автор исследования Бен Халперн.

Наибольшее беспокойство у ученых вызывают регионы Ближнего Востока, Австралии, Западной Африки и острова Восточного Карибского бассейна. Среди экосистем, страдающих больше всего: мангровые деревья и коралловые рифы.

Исследователи обнаружили, что состояние морей у Южной Кореи, Японии, Великобритании и Дании улучшилось после уменьшения коммерческого рыболовства.

«Мы можем что-то улучшить. Решения известны и в пределах нашей досягаемости. Нам просто необходима социальная и политическая воля для принятия мер», - сказал Халперн.

Отметим, что загрязнение мирового океана пластиком обходится странам мира в 2,5 триллиона долларов ежегодно. Также добавим, что в Европарламенте запретили пластиковую посуду с 2021 года.