Апелляционный суд отказал таможне в многомиллионном штрафе директору фирмы, которая в порт Николаева завезла большую партию топлива

Фото с обысков (архив) Апелляционный суд отказал Николаевской таможне ГФС в привлечении к административной ответственности директора ООО «Софт Оил» Кирилла Суворова из-за якобы недекларации большой партии базовой оливы, ранее завезенной в Николаевский морской порт.

Соответствующее решение судья Николаевского апелляционного суда Оксана Куценко вынесла в понедельник, 19 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее Николаевская таможня ГФС сообщала, что пресекла попытку импортировать на территорию Украины крупную партию нефтепродуктов с использованием минимизации уплаты таможенных платежей. На тот момент две партии топлива были арестованы. А 26 июня сотрудники ГУ ГФС Днепропетровской области прибыли на предприятие «Ойл Трансшипмент» и начали изымать пробы с топливных резервуаров, что работники фирмы считают незаконным.

В июле текущего года таможня подала в Центральный районный суд протокол о якобы нарушении директором фирмы «Софт Оил» Кириллом Суворовым Таможенного Кодекса и совершении административного правонарушения. В этом протоколе указано, что 23 мая Николаевской таможне была предоставлена таможенная декларация, заверенная подписью директора предприятия, а спустя несколько дней Николаевской таможне пришло письмо от ГУ ГФС в Днепропетровской области и том, что завезенный товар на сумму 70 миллионов 923 тысячи гривен арестован, поскольку является вещественным доказательством в рамках уголовного производства, по которому Суворов проходит как свидетель. Однако, как выяснилось позже, решением Днепропетровского апелляционного суда арест с изъятого снят спустя месяц.

Помимо этого, фискальная служба Днепропетровской области направила протокол пояснений Суворова, в которых он якобы сообщил, что зарегистрировал «Софт Оил» на свое имя за денежное вознаграждение и не имеет к ней фактического отношения.

Также представитель таможни суду предоставил протокол первых пояснений Суворова, в которых он говорит о том, что фирма зарегистрирована за денежное вознаграждение – он якобы дал согласие на регистрацию, но даже не знал, где «Софт Оил» находится и чем занимается. Но суд обратил внимание, что данный документ не был им подписан, а также в нем не указано уполномоченное лицо, которое эти пояснения у него отбирало – происхождение этого протокола неизвестно.

В ходе заседания в Николаевском апелляционном суде адвокат Суворова заявил, что такие пояснения его подзащитный дал под давлением сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области, которые на протяжении трех недель незаконно его удерживали и угрожали. По словам защитника, этот факт со стороны налоговиков расследует Центральный аппарат Госбюро расследований. В одном из исследованных в суде документов за подписью директора фирмы звучало, что налоговики его выкрали и удерживали с 28 мая по 18 июня – его якобы заставляли отказаться от компании и заставляли подписывать различные документы. Помимо этого, как исходит из документа, у Суворова отобрали паспорт и мобильный телефон, оказывали психологическое насилие.

Судья Николаевского апелляционного суда Оксана Куценко Представитель "Софт Оил" Слюсарь и адвокат Суворова Роман Могила

Что касается непосредственно инкриминируемого правонарушения директору фирмы, то представитель «Софт Оил», заявил, что две экспертизы показали, что весь товар был задекларирован верно – без нарушений Таможенного Кодекса.

Также он добавил, что Николаевская таможня не занималась расследованием данного административного производства, а использовала только доказательства, которое имеются у Главного управления ГФС в Днепропетровской области в рамках двух уголовных производств, что также является нарушением.

Таким образом Николаевская таможня просила суд признать Суворова виновным в административном правонарушении оштрафовать его на 183 миллионов гривен, а также конфисковать весь товар на сумму более 192 миллионов. В свою очередь, адвокат директора фирмы и представитель «Софт Оил» возражали против удовлетворения данной жалобы.

После исследования материалов дела суд пришел к выводу, что решение суда первой инстанции обосновано и отказался удовлетворять апелляционную жалобу таможни, оставив в силе решение Центрального райсуда Николаева.