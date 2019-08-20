«Достаточно низкое накопление угля на складах», - У Зеленского предупредили, что «зима будет сложной»

Украина готова к отопительному сезону на 65%. Однако запасы угля на складах генерирующих компаний низкие.

Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, сообщают «Українськi Новини».

- У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования, — сказал он.

По его информации, разговаривая с представителями крупных компаний, украинские власти напомнили им о невозможности использования запасов угля на складах в качестве шантажа ради получения высоких тарифов.

По мнению Геруса, украинцам следует понимать, что зима будет сложной, поскольку конфликт с российским газовым монополистом «Газпромом» относительно транзита газа не разрешен, а данное обстоятельство может повлиять на рынок газа в стране.

Напомним, Президент Зеленский во время визита в Смелу предложил мэру продать свой автомобиль для погашения долгов города за тепло.