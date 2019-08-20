Много подтасовок в документах со стороны чиновников, – депутат горсовета Николаева направила ряд обращений из-за установки семи МАФов

Депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко подала ряд депутатских обращений по проверке законности размещения семи киосков по проспекту Богоявленскому, 338 на газовой трубе.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как известно, в Корабельном районе Николаева ночью на углу проспекта Богоявленского и улицы Океановской (бывшая Артема) незаконно установили семь киосков.

Обращения она отправила на имя городского головы, в патрульную полицию, водоканал, газовикам. Также обращение направит и в ГАСК.

«В ходе детального изучения материалов выяснилось, что подтасовок в документах со стороны чиновников в этом деле больше, чем казалось на первый взгляд. Ждем официальные ответы, где будет изложена позиция власти по факту творящегося беспредела. По итогам - следующие шаги», - заявила депутат.

Позже выяснилось, что у предпринимателей, которые установили в ночь на 17 августа семь киосков по проспекту Богоявленскому, 338 есть договора аренды земли, а также паспорт привязки к местности для установки МАФов, однако их законность сомнительна.