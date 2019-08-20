Исследователи зоны ЧАЭС показали фото гигантской ядовитой бабочки-медведицы

В Чернобыльской зоне отчуждения показали фото огромной и ядовитой бабочки-медведицы, покрытой густой, рыжей шерстью.

Соответствующее фото было опубликовано на странице Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника в Facebook.

«Есть такое семейство ночных бабочек – «медведицы». Та, что попала в объектив нашего фотографа, имеет красивое название - Медведица Кайя. У нее действительно мохнатая бурая голова, будто покрытая густой шерстью медведя. И еще более волосатые гусеницы этих бабочек. Отсюда и название семейства», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это насекомое довольно ядовито, и его кровь может вызвать пищеварительное расстройство либо аллергию.

«Это насекомое достаточно большое - размах ее крыльев составляет от 60 до 70 мм. Она пьет нектар с цветов, а гусеница питается низкорослыми травянистыми растениями, листьями яблони, груши, сливы, малины, ежевики, черники, жимолости и даже вереска.»

Дополнительно отмечается, что гусеница этой бабочки опасная, в том числе и для человека. Её волоски могут вызвать раздражение кожи, а попадание их в глаза – может привести к конъюнктивиту.

Добавим, что ученые из Украины и Великобритании изготовили крафтовый экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы «АТОМИК».