Глава СБУ Грицак почти все лето находится в ежегодном отпуске – его подчиненные отказались уточнять размер выплаченных «отпускных»

Василий Грицак Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уже больше двух месяцев находится в ежегодном отпуске.

Об этом говорится в ответе Департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ за подписью Елены Гитлянской на информационный запрос «Преступности.НЕТ».

В документе сказано, что с 3 июня глава СБУ Грицак возложил временное исполнение своих обязанностей на первого заместителя – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова в связи с ежегодным основным отпуском. При этом, неизвестна длительность этого отпуска.

Вместе с тем, в ответе не была указана конкретная сумма выплаченных Грицаку отпускных, а также не сказано, где именно глава Службы проводит отпуск – в Украине или же за ее пределами.

«Главе СБ Украины Грицаку В.С. осуществляются все надлежащие выплаты в соответствии с постановлением КМУ от 19.10.2016 №718 «Вопросы денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих и лиц начальствующего состава», – ответили в ведомстве.

В то же время, в пресс-службе акцентировали, что решение о предоставлении отпуска Грицаку принимал Президент Украины, однако не указано, было ли это решение принято еще Петром Порошенко, либо нынешним главой государства Владимиром Зеленским.

Отметим, что в постановлении Кабмина, на которое сослались в СБУ, указано, что денежная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не должна превышать месячное денежное обеспечение. При этом, «Украинские новости» недавно сообщали, что заработная плата Грицака за июль составила 72 тысячи гривен - вместе с премиями и надбавками.

Напомним, что на должность первого заместителя главы СБУ Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова еще 22 мая.