В Офисе Президента планируют поощрять обличителей коррупционеров премиями в 10% от суммы взяток

В Офисе Президента 19 августа прошла встреча с представителями общественных организаций и международных партнеров Украины в сфере борьбы с коррупцией, на которой обсуждались механизмы защиты и поощрения обличителей коррупции.

Инициировал обсуждение заместитель руководителя Офиса Главы государства Руслан Рябошапка, передает пресс-служба Президента.

- Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщение о коррупционных правонарушениях, усиление защиты лиц, оказывающих такую ​​информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров, - сообщил Руслан Рябошапка.

Так, проекты законов, готовящихся регламентирующих способы и порядок уведомления о коррупционных или связанные с коррупцией правонарушения, процедуры рассмотрения таких сообщений, правах и гарантиях защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включая право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерно ой выгоды (взятки).

- Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей, - добавил заместитель руководителя Офиса Президента.

Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены Президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.