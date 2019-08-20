Мэр Николаева предложил замдиректору департамента архитектуры уволиться из-за незаконных будок на газовой трубе: «Их там быть не должно»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил заместителю директора департамента архитектуры и градостроительства Александру Нефедову уволиться из-за того, что в Корабельном районе на газовой трубе установили семь незаконных будок.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в Корабельном районе Николаева ночью на углу проспекта Богоявленского и улицы Океановской (бывшая Артема) незаконно установили семь киосков. Позже выяснилось, что у предпринимателей, которые установили в ночь на 17 августа семь киосков по проспекту Богоявленскому, 338 есть договора аренды земли, а также паспорт привязки к местности для установки МАФов, однако их законность сомнительна.

— Все николаевцы должны понимать, что многие вещи, которые сегодня происходят это отголоски прошлого. В частности всех нас возмутила установка будок в Корабельном районе. Недавно там реконструировали пешеходную зону для людей. Мы начали разбираться, там в 2014 году земля была отведена и только сейчас начали делать. Там много юридических проблем, занимается и ГАСК, и управление архитектуры работает. Там этих будок быть не должно, - заявил мэр.

Также он напомнил, что ранее на исполкоме был согласованы архитектурные типы временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории города. Однако так как решение об установке данных МАФов Александр Сенкевич не согласовывал, то он предложил чиновнику уволиться.

— Учитывая то, что нами принят новый архетип, потому что мы говорили об этом полгода, на это нужно было отреагировать. Я предложил господину Нефедову до конца недели уволиться самостоятельно. Не знаю, уволиться он или нет, но в том случае, если не уволиться, там есть достаточно причин, чтобы его уволить. Я считаю, что это ненормально, когда согласовываются такие вещи, при этом зная позицию городского головы. Посмотрим, что измениться после этого, как на работу департамента архитектуры повлияет увольнение этого человека, - сказал Александр Сенкевич.

Помимо этого он добавил, что «если будет продолжаться разного рода беспредел, значит будем искать нового главного архитектора».

— Это люди мне не родственники, не любимые какие-то. Это люди, которые должны работать на город. Если они вредят городу, значит они не будут работать в городской власти, - подытожил он.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко подала ряд депутатских обращений по проверке законности размещения семи киосков по проспекту Богоявленскому, 338 на газовой трубе.