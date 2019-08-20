«Там есть проблема», - мэр Сенкевич заявил, что ГАСК и прокуратура проверяют законность стройки спортзала и магазина в сквере

Законность строительства спортивного зала с магазином в сквере «Освобождение города Николаева от немецко-фашистских захватчиков» на улице Строителей проверяют ГАСК и прокуратура.

Об этом во вторник, 20 августа, в ходе общения с журналистами рассказал мэр Александр Сенкевич.

Как известно, ранее николаевцы пожаловались на строительство в зеленой зоне на улице Строителей. Директор фирмы «Кордон», которая проводит работы, Надежда Немова заявила, что все законно. По ее словам, земельный участок в аренду отвели еще в 2007 году под строительство магазина непродовольственных товаров. В последующие года аренда территории продлевалась, однако строительство не происходило из-за отсутствия финансирования у арендатора. Также она добавила, что проводить строительные работы на участке можно, ведь в соответствии с планом зонирования, утвержденным решением горсовета №36/13 от 17 мая 2018 года, земельный участок находится в торговой зоне Г-6, которая предназначена для размещения объектов торговли (магазинов, торговых комплексов, рыночных комплексов.

— Я поддерживаю то, чтобы все в Николаеве делалось по закону. Если там по закону не могут стоять или находиться объекты, я этого не поддерживаю. Если согласно законодательству там это можно разместить, то тогда можно. На сегодня, я знаю, там есть проблема, привлекается ГАСК, прокуратура. Все люди, которые призваны для того, чтобы определить законно или незаконно строительство сейчас задействованы и работают. Те рекомендации, которые нам дадут правоохранители, мы обещаем выполнить, - заявил мэр.

Напомним, что начальник департамента внутреннего финансового контроля, противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев считает, что если есть вопросы касательно выдачи земли на этом участке еще в 2007 году, то правоохранительные органы должны вмешаться.

Глава земельной комиссии в горсовете Игорь Концевой заявил, что на инвестора, который строит спортзал в сквере на улице Строителей, оказывают давление.