Кандидат в губернаторы: Офис Зеленского присматривается к Алексею Ляху

Алексей Лях Узнал для себя весьма неожиданную информацию. Экс-начальник Николаевской СБУ Алексей Лях рассматривается Офисом Президента Зеленского в качестве главы ОГА. К сожалению, не Николаевской…, а Ровенской. Источник этой информации достаточно надежный и имеет непосредственное отношение к Офису Президента.

Я не знаю, почему именно Ровенской области, учитывая, что никак не могут найти достойную кандидатуру для Николаевской. Но, уверен, это весьма хорошее решение команды Зеленского. Достаточно просто посмотреть на ту информацию, которая доступна рядовому читателю. Потому что то, что недоступно, играет тоже в пользу Ляха.

Итак, кто такой Алексей Лях. Службу в правоохранительных органах начал в 1996 году. Занимал должность начальника МРВ в Киеве и Киевской области. В 2014 году был назначен заместителем начальника Николаевского управления СБУ Сергея Базюка, возглавив управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В феврале 2017 года приказом Президента Порошенко был назначен на должность руководителя УСБУ в Николаевской области. В августе 2018 года был уволен с занимаемо должности.

Чем запомнился Лях? За время работы Алексея Ляха начальником спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Николаевской области на взятке задержали тогда еще руководителя «Николаеврыбоохраны», депутата Николаевского облсовета Александра Каражея. В СБУ уточнили, что Каражей за месяц собирал с рыбаков взяток на 100 тысяч гривен. Также этот отдел задерживал при получении крупной неправомерной выгоды начальника отдела пограничной службы «Николаев» Виктора Сапруна.

Еще отдел «К» УСБУ на взятке задержал тогдашнего вице-губернатора Николая Романчука и замглавы Еланецкой РГА Олега Зайзбурга. Кроме того, сотрудники николаевской СБУ по подозрению в систематическом вымогательстве и получении взяток задержали первого заместителя главы ГУ ГФС в Николаевской области Романа Подгородинского вместе с подельником Александром Никитиным.

Когда Алексей Лях возглавил УСБУ в Николаевской области, сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен. Позже в СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань» с предпринимателей, занятых рыбным промыслом.

В июле 2017 оперативники и спецназ СБУ «Альфа», а также полиция задержали так называемого «смотрящего» Игоря Науменко и троих его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен от бизнесмена под предлогом несуществующего долга.

В августе этого же года оперативники отдела «К» СБУ задержали главу Новодесского районного совета Юрия Ипатенко за вымогательство взятки в размере 45 тысяч гривен.

А в июне 2018 года оперативники контрразведки Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями Генштаба вооруженных сил Российской федерации.

Это то, что на виду.

К слову, причиной увольнения Алексея Ляха, как говорят, стало его противостояние с теперь уже экс-главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В итоге на место Ляха тогдашний Президент Порошенко назначил своего земляка Юрия Пасика, который на тот момент был первым заместителем начальника управления СБУ в Винницкой области.

Ну и пару слов за саму Ровенскую область, которая, как мне кажется, даже более проблемная, чем Николаевская. Чего только одна янтарная проблема стоит. Плюс Ровенская область – родина генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака, экс-начальника Главка «К» СБУ Павла Демчины. Думаю, Ляху придется столкнуться с их влиянием на процессы в этой области.

В любом случае, это будет интересно.