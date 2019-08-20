После инцидента в «Токио Стар» в Украине существенно ужесточат требования к пожарной безопасности

С 1 октября в Украине значительно усилят обязательные требования к пожарной безопасности зданий гостиниц, а также будут внедрены новые системы пожаротушения.

Об этом написал замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Безопасность людей - это приоритет №1. Особенно в случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Поэтому в новых нормах по проектированию гостиниц мы предусмотрели ряд современных решений для усиления обязательной пожарной безопасности в них. В частности, вводим возможность использования эффективных систем пожаротушения водой, а также современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций. Нормы начнут действовать уже с октября», - написал он.

По словам Парцхаладзе, теперь гостиницы нужно будет обустраивать системами противопожарной защиты в соответствии с ГСН «Системы противопожарной защиты».

Также владельцы должны предусмотреть подъезд пожарных автомашин к зданиям гостиниц в соответствии с ГСН «Планировка и застройка территорий».

«Такой подъезд также должен быть обеспечен и к основным эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам. В новых изменениях в ГСН сохраняются требования по степени огнестойкости зданий гостиниц и допустимой при этом этажности и площади противопожарных отсеков», - написал он.

Отели можно будет размещать на 1-3 этажах общественных зданий другого назначения и жилых домах I-III степеней огнестойкости при условии их отделения в противопожарный отсек и предусматривания отдельных путей эвакуации.

Напомним. в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.

В СМИ сообщили о задержании еще трех человек по делу о пожаре в одесской гостинице – в прокуратуре опровергают. А владелец сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадим Черный написал письмо из СИЗО Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он рассказал, что не виновен в пожаре.

Кроме того, среди погибших была обнаружена гражданка Австралии.