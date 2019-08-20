Места есть, просто люди привыкли бросать свой мусор где попало, - Сенкевич о ситуации, что в Николаеве хоронят на свалках возле кладбищ

Николаевский городской голова Александр Сенкевич опроверг тот факт, что на городских кладбищах людей хоронят прямо на свалках. По его словам, николаевцы просто привыкли мусорить где попало.

Об этом он заявил во вторник, 20 августа, в ходе общения с журналистами, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что жительница Николаева возмутилась тем, что ее знакомого похоронили на Жуковском кладбище 16 августа, на территории, которая засорена бытовыми отходами. Жена мужчины заплатила 5 тысяч гривен в администрации Корабельного района за оформление документов и захоронение, но в итоге вышло, что место для погребения выделили фактически на свалке.

— Мы проводили расследование, на самом деле в мусоре у нас никто никого не захоранивает. С другой стороны николаевцы такие люди, что очень любят возмущаться, что городская власть плохо убирает, при этом в центре города, например на улице Фалеевской или Адмирала Макарова, откуда я ехал на работу, я обратил внимание, что сделали там свалку. Позвонил руководителю администрации - Александру Березе, он отрапортовал, что все убрано, все чисто, я проехал и увидел, что свалки нет. Но, когда я вечером возвращался на работу, была новая свалка. Просто люди у нас привыкли бросать свой мусор где попало. И это не обошло и кладбище. Действительно свалки на кладбище образовываются, и даже на могилах людей. У себя убрал, перекинул другому. У нас все кладбища закрыты для захоронения, там подхоранивают людей. Есть люди, которые действительно захоронены на краю кладбища и у них есть разрешения, то к ним подхораниваются, - сообщил мэр.

В частности, мэр сообщил, что сегодня ситуация с кладбищами контролируемая, но переговоры по поводу новых участков все же ведутся.

— На сегодняшний день ситуация контролируемая, места для захоронений есть, мы сейчас работаем в направлении Новоматвеевского кладбища и еще одного места, - заявил Сенкевич.

На уточняющий вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры с Минобороны касательно участка под кладбище, мэр Сенкевич отметил, что после формирования нового Кабмина и министра обороны, эти переговоры завершатся успешно.

Также мэр добавил, что продолжается работа работа с покупкой четырех участков, которой ранее занимался экс-директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк. Как известно, он заявлял, что предприятию было выделено на покупку земли миллион гривен, но после его ухода новое руководство забросило этот вопрос.

— Ничего пока не потрачено, деньги остаются на месте, мы продолжаем работу. Проблема в том, что любая работа с любыми участками это очень большая процедура с точки зрения перевода аграрных земель на земли под кладбище, - прокомментировал Александр Сенкевич.

Ранее коммунальное предприятие «Капитальное строительство города Николаева» провело открытые торги и определилось с предприятием, которое должно было строить новое кладбище по улице Херсонское шоссе.