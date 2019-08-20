За три года мы получили сущие копейки из госбюджета, – Сенкевич после праздников хочет встретиться с нардепами и обсудить проблемы Николаева

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что после праздников намерен встретиться с народными депутатами от Николаевщины, чтобы обсудить существующие проблемы города.

Об этом он рассказал во вторник, 20 августа, в ходе общения с журналистами, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Александр Сенкевич предположил, что президенту Владимиру Зеленскому, с которым он хотел встретиться, не до его встреч, пока не перезапустится парламент и не будет собран новый кабинет министров. Что же касается встречи с нардепами, то связаться с ними, чтобы договорится о публичной встрече Александр Сенкевич планирует на следующей неделе, после всех праздников.