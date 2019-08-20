За три года мы получили сущие копейки из госбюджета, – Сенкевич после праздников хочет встретиться с нардепами и обсудить проблемы Николаева

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что после праздников намерен встретиться с народными депутатами от Николаевщины, чтобы обсудить существующие проблемы города.
Об этом он рассказал во вторник, 20 августа, в ходе общения с журналистами, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Так, Александр Сенкевич предположил, что президенту Владимиру Зеленскому, с которым он хотел встретиться, не до его встреч, пока не перезапустится парламент и не будет собран новый кабинет министров. Что же касается встречи с нардепами, то связаться с ними, чтобы договорится о публичной встрече Александр Сенкевич планирует на следующей неделе, после всех праздников.
— Я надеюсь, что в ближайшее время николаевские народные депутаты прибудут в Николаев, и я подготовлю несколько проектов, которые необходимо поднять на поверхность, чтобы при формировании бюджета на 2020 год эти моменты оказались в государственному бюджете Украины. Потому что город был обделен, за последние три года мы получили какие-то сущие копейки из ГФРР. У нас 4 миллиона на канализацию и водоотведение в Терновке, это очень мало из того, что мы могли бы рассчитывать, - сообщил мэр, отметив, что проекты касаются ремонта Варваровского моста, продолжения работ над дюкером в Варваровке и другие проекты, в том числе и ремонт дорог государственного значения.
Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.
Помимо этого, ранее Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах запланировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.