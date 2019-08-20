В Николаеве задержали двух грабителей – один забрал деньги в киоске, а второй похитил телефон у женщины

В Николаеве 19 августа охранник и полиция задержали двух грабителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 18:00 в торговый киоск, где работает 64-летняя женщина, проник неизвестный и похитил 1 тысячу гривен из кассы. Преступника задержал охранник автовокзала, который услышал крики продавщицы, догнал беглеца и вызвал на место происшествия полицейских. Деньги изъяли и вернули продавщице.

Жертвой другого грабителя стала 44-летняя женщина, которая в компании подруг находилась на летней террасе кафе на улице Генерала Свиридова. К ним подбежал неизвестный мужчина, схватил оставленный на столике мобильный телефон и скрылся.

Свидетели происшествия позвонили в полицию, предоставили приметы грабителя, и уже через несколько минут злоумышленника разыскали. Им оказался 34-летний ранее судимый за имущественные преступления николаевец. Телефон вернули его владелице.

Напомним, что ранее николаевец пристегнул себя наручниками к машине и выдумал историю о грабеже, чтобы скрыть кражу денег.