NASA подготовит миссию по поиску жизни на спутнике Юпитера - Европе

Европа - спутник Юпитера Космическое агентство США (NASA) дало свое согласие на реализацию миссии по поиску жизни на спутнике Юпитера – Европа.

Об этом сообщает NASA.

В рамках миссии ученые отправят беспилотный аппарат к поверхности Европы, чтобы изучить океаны, находящиеся на ней под покровом льда. В NASA попытаются узнать, присутствуют ли на спутнике формы жизни.

«Все мы в восторге от этого решения. Оно приближает миссию Europa Clipper на один шаг ближе к раскрытию тайн океанического мира Европы», - рассказал Томас Зурбухен, член дирекции научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Согласно предоставленной информации, старт миссии Europa Clipper запланирован на 2025 год. Ожидается, что аппарат пролетит мимо спутника на высоте от 25 до 2700 км не менее 45 раз.

Сейчас ученые приступили к стадии окончательного проектирования. За ней последует строительство и испытание космического корабля.

Добавим, что NASA отправит космический аппарат Dragonfly (Стрекоза) для исследования крупнейшего спутника Сатурна − Титана. А ранее марсоход NASA Curiosity обнаружил большое количество метана в воздухе на Марсе, что может свидетельствовать о наличии микробов.