В Николаеве почти на месяц перекроют движение на пересечении Садовой и Пограничной – ТЭЦ ремонтирует теплосети

В Николаеве с 21 августа по 15 сентября перекроют движение автотранспорта на пересечении улиц Пограничная и Садовая.

Об этом сообщает ПАО «Николаевская ТЭЦ» на своей странице в Facebook.

«Вниманию жителей и гостей Николаева. В связи с проведением аварийно-ремонтных работ теплосети на пересечении улиц Пограничной и Садовой будет перекрыто движение автотранспорта с 21 августа по 15 сентября. Извиняемся за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Напомним, как в Николаеве с 15 июля по 15 августа из-за ремонта теплосетей ТЭЦбыло перекрыто движение автотранспорта по улице Пограничной между улицей Садовой и улицей Гражданской.

Ранее в Николаеве, с 28 мая на один месяц перекрыли движение транспорта на участке дороги по улице Пограничной.

Отметим, что по причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают. Также неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.

Отметим, что КП «Николаевоблтеплоэнерго» хотело забрать сети ТЭЦ себе проектно-исполнительную документацию на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, но у публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» их нет. Из-за чего данные действия невозможны.

В частности, ранее Алексей Савченко отмечал, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии: «Мы не найдем такого дурака».

А в ноябре 2018 года депутаты Николаевского горсовета планировали обратятся к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отказаться от приватизации «Николаевской ТЭЦ» и передать ее в коммунальную собственность города. К тому же, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко планировал обратится в Кабинет министров Украины с просьбой передать «Николаевскую ТЭЦ» на баланс города.

15 января директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что в этом году теплосети по улице Московской реконструироваться не будут, так как у предприятия нет на это денег. При этом проект будет готов к весне 2019 года.

А 16 января на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман поддержал идею передачи теплоэлектроцентралей из государственной в коммунальную собственность. В частности речь шла и о «Николаевской ТЭЦ».

При этом, члены промышленной комиссии Николаевского городского совета не уверенны в целесообразности принятия в коммунальную собственность города государственный пакет акций ПАО «Николаевская ТЭЦ».

Однако, депутаты на сессии горсовета так и не дали свое согласие на принятие ТЭЦ в собственность города.