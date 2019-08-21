Экс-командир Николаевской 79-й бригады стал первым замом командующего десантных войск Украины

Бывший командир Николаевской 79-й ОАЭМБр Алексей Шандар стал первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками Украины.

Об этом сообщает Юрий Бутусов в Facebook.

Напомним, в 2014 году Алексей Шандар был ранен во время боев украинской армии с войсками РФ на территории Донецкой области. Тогда комбриг лично принимал участие в боевых столкновениях николаевских десантников с частями регулярной российской армии на Востоке Украины.

Тогда Шандар попал в список бойцов, награжденных указом экс-президента Порошенко №708/2014 «о награждении государственными наградами Украины» более 200 участников Антитеррористической операции на Востоке, некоторых – посмертно.

Как сообщает Бутусов, Алексей Шандар назначен первым заместителем командующего ДШВ. А новым командующим ДШВ назначен генерал-майор Евгений Мойсюк.

Отметим, Мойсюк в 2004-2005 годах проходил службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке, с октября 2008 года по апрель 2009 года - в составе украинского контингента в Косово. В марте 2014-го руководил переброской Днепропетровской воздушно-десантной бригады, которую в Волновахском районе встретили пророссийские боевики и сепаратисты. С декабря 2014 непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта. Позже командовал оперативно-тактическим группировкой «Восток».