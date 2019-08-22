Немецкие исследователи выяснили, что люди становятся счастливее, когда их дети съезжают из дома

Родители полагаются на социальную и финансовую поддержку от своих детей, а это нивелирует стресс от их воспитания. Команда ученых наблюдала за 55 тысяч людей старше 50 лет, проживающих в 16 европейских странах. Их просили оценить собственную удовлетворенность жизнью от 0 до 10.

Ученые установили, что взрослые, чьи дети уже выросли и переехали, считали себя на 0,02-0,56 балла счастливее тех, чьи дети еще жили вместе с ними. Также исследователи отметили, что брак «положительно влиял на самочувствие и отсутствие депрессивных симптомов».

Согласно результатам, на ощущение счастья у пожилых людей влияли в целом социальные связи. Супруги, дети и близкие люди, с которыми можно поделиться чувствами и эмоциями, становились основными факторами благосостояния у пожилых людей.

Ранее сообщалось, что Украина заняла 133 место в рейтинге самых счастливых стран мира, который ежегодно представляет Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития (United Nations Sustainable Development Solutions Network).