СБУ накануне Дня Независимости просит николаевцев сообщать о подозрительных людях

Служба безопасности Украины просит николаевцев сообщать информацию о подозрительных людях, которые ведут сепаратистскую и террористическую деятельность.

Об этом сообщили в пресс-группе управления СБУ в Николаевской области.

«СБУ принимает исчерпывающие меры для того, чтобы накануне, а также во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости в регионе сохранялись спокойствие и общественный порядок. Вместе с тем, обращаемся к каждому, кто располагает информацией о намерениях совершить действия, направленные на эскалацию насилия в обществе».

«Об известных вам фактах прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, о фактах или намерениях совершения сепаратисткой, террористической, диверсионной или разведывательно-подрывной деятельности против Украины вы можете круглосуточно сообщить по телефонам доверия (0512) 49-03-22 или дежурного по УСБУ (0512) 37-00-70. Кроме того, имеющуюся у вас информацию направляйте на электронную почту управления: usbu_myk@ssu.gov.ua, а также можете передать ее лично по адресу: Николаев, ул. Спасская, 40», - сообщили в СБУ.

Напомним, что ранее на Сумщине СБУ задержала банду, которая планировала устроить взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости.