Общее количество патриотически настроенных граждан в Украине превышает 75%, - результаты опроса

Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в августе 2019 года.

Об этом сообщает «Униан».

В этом году по сравнению с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%).

При этом, согласно результатам опроса, во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 86%, в Центре - 85%, на Востоке - 79%, на Юге - 78%.

Отметим, что Украина оказалась на 20-ом месте в рейтинге самых опасных для женщин-туристок стран. Индекс угроз составили журналисты журнала «Forbes». Также, Украина попала в антирейтинг топ-10 стран, производящих наибольшее количество мусора из расчета на одного жителя. Первые места занимают Канада, Болгария и США.