Николаевская область по результатам внешнего независимого оценивания заняла третье место с конца

Николаевская область заняла 22-е место из 24 регионов Украины по результатам внешнего независимого оценивания в 2019 году.

Об этом сообщает ресурс «Освіта», который составил рейтинг областей Украины по результатам ВНО.

В качестве исходных данных для рейтинга использовали результаты ВНО, которые показали выпускники школ в 2019 году. Рейтинговый балл рассчитан на основании среднего значения баллов, полученных выпускниками школ в каждой области. Также при вычислении рейтингового балла учитывались результаты выпускников, не сдавших ВНО (их результат считали как 0). Поэтому значение среднего балла может составлять менее 100 баллов.

Николаевская область заняла 22-е место с рейтингом 105,8, сдали ВНО 80% выпускников. Первое место в рейтинге у Киевской области (122,4, 87%), второе – у Львовской (122,3, 85%), а третье – у Черкасской (121,2, 87%). Ниже Николаевской области в рейтинге оказались только Черновицкая и Закарпатская. При этом в Николаевской области меньше всего выпускников сдавали ВНО – 4 тысячи 419. Для сравнения, в соседней Херсонской выпускников было на полтысячи больше.

Напомним, что ранее в топ-200 лучших школ Украины попали николаевские гимназия, коллегиум и лицей.