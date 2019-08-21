«Ситуация для города очень критическая», - в Николаеве 60% канализационных коллекторов непригодны для эксплуатации

На сегодняшний день в Николаеве 60% канализационных коллекторов разрушаются и являются непригодными для использования.

Об этом сообщил генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко в среду, 21 августа, в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник предприятия рассказал, что большая половина канализационных коллекторов сделаны из железобетона, который уже отслужил свой срок, при чем несколько раз.

— Дело в том, что почти 60% коллекторов, которые находятся в Николаеве, их материал – это железобетон, срок службы которого – 25 лет. Большая часть этих коллекторов, почти 99% уже отработали свой срок в два, а то и в три раза больше, чем нужно. Поэтому сегодня у нас есть провалы, разрушения коллекторов и железобетонных колодцев на этих коллекторах, - сказал Борис Дуденко.

К примеру, коллектор диаметров 400 миллиметров на улице генерала Попеля на проспекте Богоявленском разрушился, но приступить к ремонту сразу же не смогли – для разрытия необходимо было убрать временные сооружения, которые без разрешительных документов установили сотрудники близлежащего рынка «Феникс». После ремонта 12 метров коллектора, разрушения пошли выше по трубе.

Подобная ситуация случилась на улице Кирова – там у коллектора произошла утечка. После анализа было выяснено, что из трубы вытекает канализационная вода. Еще один коллектор прорвал на улице Троицкой.

Гендиректор Борис Дуденко отметил, что тариф на водоснабжение на сегодняшний день не покрывает стоимости всех плановых ремонтов.

— Хочу отметить, что такая ситуация для города очень критическая. Срок службы коллекторов вышел. С тем тарифом, который имеет Водоканал, возобновление не то, что проблемное, оно фактически невозможно. Я имею в виду плановое возобновление коллекторов. Для того, чтобы у нас не было тех аварийных ситуаций, которые влияют и на жизнедеятельность города, и на экологию города, на благосостояние наших граждан, - сказал Борис Дуденко.

Кроме того, существуют и должники, которым уже отключили воду, но многие из них до сих пор не погасили долг. При этом Дуденко отметил, что, если по части должников тенденции касательно того, какой именно слой населения не платит за воду, нет, то тех, кто платит вовремя, назвать легко – это, зачастую, пенсионеры.

Напомним, жительница Николаева 20 лет не платила за услуги водоснабжения КП «Николаевводоканал» и задолжала предприятию 58 тысяч гривен.