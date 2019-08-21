Сколько же прослужит бетонная дорога?

Дороги. В них я не спец, поэтому начал разбираться. Самое интересное в конце, так что не ленись, читатель.

Во-первых, сегодня в Украине происходит интересный на мой взгляд эксперимент и ряд пилотных проектов по строительству цементобетонных дорог. Наконец-то.

Во-вторых, один из текущих пилотов это капитальный ремонт порядка 14 км самого убитого участка трассы Николаев-Кропивницкий.

Лидеры в этом вопросе это США и Германия (до 40% бетонных дорог). Освоены технологии за царя Гороха.

Почему мы так долго думали, в принципе понятно -- качественно построенная цементобетонная дорожная одежда не нуждается в ремонте до 20 лет.

Ну да ладно, курс взяли и хорошо.

Теперь об интересном. Еще до недавнего времени специалисты говорили о невозможности строить бетонные дороги силами собственных, украинских подрядных компаний. Причины: отсутствие технологий производства бетонных смесей высокого качества, отсутствие дорожных машин и оборудования, ну и само-собой опыта. Поэтому предполагалось привлечение иностранных компаний-партнеров. Но тот же участок в Николаевской области строят две украинские компании. Не знаю, как проводилась квалификационная оценка и оценка выполненных компаниями-победителями подобных проектов -- это вопрос к заказчику Служба автомобільних доріг у Миколаївській області. Но, вот что примечательно в договорах на выполнение работ, в обоих случаях значится гарантия на качество основы 10 лет, верхнего слоя одежды 8 лет... В то время как основным преимуществом подобной дороги над асфальтобетоном является срок безремонтной эксплуатации до 25 лет, о чем ответственно заявилVolodymyr Omelyan во время недавнего открытия первого участка новой бетонной дороги в Украине (точнее даже 28 лет, именно такой гарантийный срок озвучил министр).

В общем, повторяю, я не спец, может я чего-то не понимаю, но мне кажется 8 лет гарантии это очень мало.

Если эта цифра это просто свидетельство малого опыта подрядчиков и низкого качества их работ и материалов, то зачем тогда это все?

К слову, цена за 1 км двухполосной бетонки дороги, примерно 23 млн. грн.