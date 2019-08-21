Киевская бизнес-вумен, которую «заказал» её муж, ранее сама наняла бандитов, чтобы его жестоко избили

Женщина, умышленное убийство которой предотвратили правоохранители якобы по заказу экс-супруга, два года назад нанимала банду, которая трижды нападала на ее бывшего.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

- Два года назад столичная прокуратура разоблачила преступную группу из 7 человек, среди которых было трое сотрудников правоохранительных органов Киева. Среди преступлений, которые им инкриминируются, было совершение заказных нападений на предпринимателей. Одним из пострадавших был житель Броваров, которого, как оказалось, заказала его бывшая жена, с которой он не мог поделить общее имущество.

- Женщина обратилась к одному из участников преступной группы. Она не заказывала его убийства, но заказала избиение. Те люди должны были нанести ему тяжкие телесные повреждения, чтобы он физически не мог принимать участие в судебных заседаниях по разделу имущества.

- В 3 эпизодах нападения на данного предпринимателя в Броварах участвовали 6 человек. Они наносили ему телесные повреждения, в том числе с использованием железных предметов. За нападение злоумышленники получали денежное вознаграждение от подозреваемой, которое между собой распределяли, - сообщила пресс-секретарь.

Сейчас дело 2017 года находится в суде на стадии допроса свидетелей. По словам Максимец, производство 2017 года не связано с расследованием в Киевской области, но получилось так, что фигуранты одни и те же.

Пресс-секретарь добавила, что ей неизвестны детали эпизода 2019 года, ведь столичная прокуратура не осуществляет там процессуального руководства. Женщине, которая заказала нападение на своего бывшего мужа в 2017 году, сообщили о подозрении в побоях и истязании и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого участникам преступной группы, которую разоблачили в 2017 году, инкриминировалось разбойное нападение на фермера из Хмельницкой области и 2 эпизода незаконного завладения недвижимостью.

Максимец объяснила, что продолжительность судебного разбирательства по эпизоду в Броварах связана с большим количеством фигурантов и загруженностью самого суда. Она добавила, что материалы относительно нападения на предпринимателя в Броварах направлены в суд отдельно от других эпизодов этой преступной группы, поскольку между собой они не связаны.

Напомним, что 20 августа в Киевской области оперативники СБУ задержали киллеров и заказчика «убийства» женщины и её дочери. Затем сообщили, что пропажа и якобы убийство 53-летней Надежды Головач и её 31-летней дочери Юлии Зайковской оказались инсценировкой СБУ. Предполагается, что убийство заказал бывший муж Надежды Александр Головач, директор предприятия УМБР по производству тротуарной плитки и владелец компании «АНГ Патриот Украина» по производству легких самолетов Patriot. Бывшие супруги судятся за имущество после развода.