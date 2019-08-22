Украинских олигарх Ахметов на средства от схемы «Роттердам+» построил себе дворец под Киевом, - СМИ

Украинский олигарх Ринат Ахметов на средства, полученные от реализации схемы «Роттердам+» построил себе в 35 километрах от Киева дворец.

Об этом говорится в сюжете «BIHUS info».

Согласно данным НАБУ и САП, на схеме «Роттердам+» зарабатывали компании Ахметова. Площадь, которой владеет он недалеко от столицы - 12 тысяч квадратных метров - это площадь целого каскада домов и огромного дворца.

«Пока антикоррупционные органы раздают подозрения фигурантам схемы - дела Ахметова идут вверх», - отмечают авторы сюжета, отмечая, что олигарху подозрений никто не предъявляет.

25 гектаров леса. Ланшафтный дизайн. Несколько зданий. В центре - симметричный дворец. Несколько гаражей. Беседки, дорожки. Строительство продолжается. Так описывают журналисты владения Ахметова.

Они сравнили это «королевство» с Межигорьем, домами Петра Порошенко и Виктора Медведчука. Сравнение оказалось не в пользу последних. Единственный, чьи владения оказались «круче» ахметовских - Юрий Иванющенко (Енакиевский). Однако он находится в розыске. Потому в «параде роскоши» Ахметов победил.

Земля принадлежит компании бизнесмена, а знание проходит по документам как реабилитационный оздоровительный комплекс.

Напомним, Соломенский районный суд Киева вечером 12 августа избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела «Роттердам+» –экс-начальнику отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Тарасу Ревенко, назначив ему залог в размере 1,9 миллиона гривен.

Напомним, что ранее суд арестовал фигуранта дела по «Роттердам+» с залогом в 2 миллиона гривен, но САП тогда просила назначить залог в 50 миллионов.

Как известно, что 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативной поддержке СБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18 миллиардов 870 миллионов гривен убытков.