Нет водителей: В Николаеве до сих пор простаивает 7 автобусов, которые город закупил на условиях лизинга

В Николаеве из 21 лизинговых автобусов на маршрутах города курсируют всего лишь 14, на остальные по прежнему не нашли водителей.

Об этом в четверг, 22 августа, в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета сообщил начальник управления транспорта Дмитрий Попов, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».



Так, член исполкома Александр Садыков поинтересовался, сколько на сегодняшний день автобусов курсирует на линии. На что Дмитрий Попов сообщил, что пока только 14.

— Наверное, у вас оправдание, что вы не нашли водителей. Давайте вы уже начнете поиск новых водителей, - добавил член исполкома Александр Садыков.

На это чиновник сообщил, что данная работа проводится, к тому же КП «Николаевпасстранс», на балансе которого и находятся коммунальные автобусы, постоянно сотрудничает с Николаевским центром занятости.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. При этом два автобуса будут резервными. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

Как известно, 14 июня исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия перевозчика «Николаеввпасстранс».

21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.

27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.

Уже 5 июля рано утром, на три маршрута города Николаева вышло 13 новых автобусов, которые город закупил на условиях лизинга. На остальных пока не хватает водителей.