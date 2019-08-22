«Можно уже поросят разводить там», - Сенкевич уверен, что САД не займется Ингульским мостом, пока не назначат нового главу Николаевской ОГА

Обсуждение началось с того, что член исполкома Александр Трифонов поинтересовался, есть ли какие-то сдвиги с письмом по Ингульскому мосту, которое департамент ЖКХ отправлял в САД по поручению мэра.

Об этом он заявил в четверг, 22 августа, в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что до назначения нового главы Николаевской ОГА проблема с ремонтом дорожного покрытия и уборки Ингульского моста Службой автодорог Николаевщины решаться не будет.

Сергей Коренев — Мы отправляли несколько писем в месяц в САД насчет Ингульского моста и всех дорог, которые они обслуживают: проспект Героев Украины, Никольская, Варваровский мост, Одесское шоссе, Большая Морская и т.д., – сообщил директор ДЖКХ Сергей Коренев.

На уточняющий вопрос проводятся ли еще какие-то вопросы, или чиновники ведут только переписки, Коренев сообщил, что проводятся встречи в ОГА, однако у САД какие-то проблемы, а департамент ЖКХ не имеет права тратить бюджетные деньги на уборку моста.

— В чем проблема? – спросили члены исполкома.

— Они отписались на нашей странице в Facebook, что это сложные объекты – Ингульский мост и для этого нужно асфальтное покрытие, а на счет уборки не ответили, то ли им тяжело или дороги или что-то другое, – проинформировал Коренев.

В тоже время, мэр Александр Сенкевич предположил, что пока не назначат нового губренатора эти вопросы решаться не будут.

— Я думаю, что этот вопрос не решится, пока не назначат нового главу ОГА, который обратит внимания на состояние дорог и их покрытия, которые идут по городу, но и по санитарному состоянию. Там реально уже можно разводить поросят на мосту, ибо там столько зерна накопилось, что его уже по полметра от бордюра этого. Если по городу у нас ездят машины и убирают под бордюром, а там это не делается, – заявил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее в реестре деклараций появилась декларация о доходах Владислава Комнина, который называет себя кандидатом на должность главы Николаевской ОГА. Предполагалось, что Комнин ранее носил фамилию Телипко, имел отношение к скандалу с плагиатом, партии Ляшко и работал на нынешнего депутата Николаевского городского совета Шанайцу.

Позже еще один житель Николаева Ян Чернецкий подал декларацию как кандидат на должность главы Николаевской областной государственной администрации. Как известно, в 2014 году на пост городского головы Николаева баллотировался правозащитник Анатолий Иванюченко, а за неделю до выборов, когда уже утвердили бюллетени, он изменил имя и фамилию на Ян Чарнецкий – в теризбиркоме назвали это «бестолковой провокацией».

В итоге, стало известно, что в Офисе Президента Украины не рассматривают Владислава Комнина-Телипко и Яна Чернецкого в качестве кандидатуры на должность главы Николаевской ОГА.