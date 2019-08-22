Международные исследователи осмотрели «Титаник» - корабль разрушается из-за давления и бактерий

Международные исследователи из «AtlanticProductions» осмотрели «Титаник», опустив камеру на глубину 3 тысячи 800 метров в Атлантическом океане.

Об этом сообщает «BBC».

В течение пяти погружений международная команда исследователей глубоководных районов исследовала затонувший корабль, который находится на глубине 3800 метров в Атлантическом океане. Исследование осложняли плохая погода и сильные подводные течения.

На кадрах видно, что корабль находится в очень плохом состоянии. Его постепенно разрушают солевая коррозия, океанские течения и бактерии.

Историк Паркс Стивенсон сказал, что был шокирован увиденным: палуба рушится, крыша центральной части корабля скоро завалится, больше всего пострадали служебные помещения.

Погружения были сняты «Atlantic Productions» для предстоящего документального фильма. Помимо съемок, ученые в экспедиции также изучали существ, живущих на затонувшем корабле. Несмотря на условия, смоляные воды и огромное давление, жизнь там процветает.

«На месте кораблекрушения есть микробы, которые поглощают железо, создавая «рустикальные» структуры, которые являются гораздо более слабой формой металла», - сказала исследователь.

Отметим, что четыре года назад австралийский миллионер Клайв Палмер объявил о заморозке проекта по строительству копии «Титаника». В 2018 году он неожиданно вернулся к этой идее: его компания Blue Star Line в сентябре 2018 сообщила о намерении спустить судно на воду. Новость на ее официальном сайте стала первым обновлением за четыре года.