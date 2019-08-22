В Николаеве из-за ремонта коллектора на улице Карпенко движение автобусов №91 продлили до Намыва

Из-за аварии коллектора на улице Генерала Карпенко движение новых автобусов КП «Николаевпасстранс», которые курсируют по маршруту №91, продлили до конечной остановки троллейбусов в микрорайоне Намыв.

Соответствующее решение было принято в четверг, 22 августа, в ходе заседания исполкома, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, провал на коллекторе образовался в среду, 21 августа. Из-за чего «маршрутки» №8, №44 и №81 временно будут объезжать указанный участок по улице Крылова. Помимо этого в «Николаевэлектротрансе» сообщили, что в связи с ремонтными работами «Николаевводоканала» в районе 2-го КП, движение троллейбусов №2, 4, 5, 7 осуществляется от Центрального городского стадиона и до него. Движение в Лески закрыто ориентировочно до утра 22 августа.

В связи с этим, чтобы жители микрорайона смогли как-то добираться домой, пока ремонтные работы не закончат и проезд не возобновят, управление транспорта решило на время продлить 91 маршрут до конечной остановки троллейбуса на Намыве.

В свою очередь, директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко сообщил, что вчера ночью ремонт коллектора закончили, а сегодня приступят к восстановлению покрытия: сначала яму засыпят песком, а на следующей неделе щебнем. Участок будет обведен забором для безопасности, но из-за того, что непонятно сможет ли там проезжать транспорт, решили продлить маршрут №91.

В итоге, голосование по данному вопросу было положительным.

В тоже время, в ходе заседания исполкома на странице КП «Николаевэлектротранс» в «Facebook» сообщили, что движение троллейбусов 2, 4, 5 и 7 на Намыв снова открыто.