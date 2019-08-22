Кабмин разрешил инспекторам Гоструда проводить проверки бизнеса без предупреждения

Кабмин разрешил инспекторам Государственной службы труда проводить инспекционные проверки предпринимателей.

Такое решение было принято 21 августа, передает «Лига.Бизнес».

Правительство одобрило проект постановления, согласно которому испекторы смогут беспрепятственно без предварительного уведомления в любое время посещать производственные, служебные и административные помещения юрлиц независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, физлиц, использующих наемный труд, а также рабочие места работников, расположенные вне этих помещений, для проведения инспекционных посещений по вопросам, относящимся к их компетенции.

Напомним, что для 20 госорганов сняли запрет на проверки бизнеса еще в начале прошлого года.