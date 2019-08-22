По случаю 230-летия Николаева в части центра города на четыре дня перекроют движение транспорта

В Николаеве по случаю празднования 230-й годовщины основания города с 13 сентября по 16 сентября будет ограничено движение транспорта в центре.

Соответствующее решение члены исполкома Николаевского горсовета приняли в четверг, 22 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, пешеходной зоной с 08:00 13 сентября до 23:00 16 сентября станет улица Адмиральская на участке движения транспортных средств от улицы Лягина до улицы Московской. Движение ограничат в обоих направлениях. Пешеходным на это время станет также Ингульский спуск на участке движения транспортных средств от улицы Набережной до улицы Адмиральской.

При этом, с 08:00 до 12:00 14 сентября пешеходной зоной станет улица Адмиральская на участке движения транспортных средств от улицы Инженерной до улицы Соборной; улица Соборная на участке движения транспортных средств от проспекта Центрального до площади Судостроителей; площадь Судостроителей на участке движения транспортных средств от улицы Чкалова, 12 до улицы Соборной, 13.

Ранее сообщалось, что за выступления звезд, приуроченные к 230-летию Николаева, управление культуры горсовета отдаст ₴1,2 миллиона. Выступать будут группы «Vanotek», «Леприконсы» и «MOZGI».

В частности, мэр Александр Сенкевич рассказал, что Николаевский пивзавод «Янтарь», морской специализированный порт «Ника-Тера» и Николаевский глиноземный завод согласились финансово поучаствовать в проведении мероприятий по случаю празднования 230-летия города.