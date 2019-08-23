Население Николаевской области за полгода сократилось на 6 тысяч человек

В Николаевской области по состоянию на 1 июля 2019 года проживали 1 миллиона 125,1 тысячи человек.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Из числа общего населения 770,6 тысяч человек проживало в городах, 354,5 тысяч – в сельской местности.

С начала года численность населения сократилась на 6 тысяч человек (на 0,5%), в том числе за счет естественного сокращения – на 5,3 тысячи человек, миграционного – на 700 человек.

В течение января-июня 2019 года в области родился 3871 малыш (за 6 месяцев прошлого года – 4464) и умерло 9129 человек (8753). В расчете на 100 умерших приходилось 42 живорожденных (51 в прошлом году).