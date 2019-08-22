Новые маршруты и увеличение дохода: Исполком горсовета утвердил отчет «Николаевэлектротранса», который может получить кредит на €20 миллионов

В четверг, 22 августа, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета утвердили заключение о целесообразности привлечения кредита от Европейского банка реконструкции и развития для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В проекте решения указано, что на покупку нового транспорта, а также модернизацию троллейбусного депо, капитальный ремонт и модернизацию 6 тяговых подстанций, приведение в порядок более 10 участков контактной сети и замену ряда опор предприятие получит 23 миллиона евро. Срок реализации проекта - 13 лет, источники финансирования: 20 миллионов евро - кредитные средства, а 3 миллиона евро - городской бюджет. Выплачивать проценты предприятие должно каждые полгода.

«Новые троллейбусы помогут обновить существующий парк троллейбусов за счет замены аварийного транспорта, улучшить насыщенность и оптимизировать структуру существующих троллейбусных маршрутов, оптимизировать существующие и открыть новые маршруты», - говорится в документе.

Также отмечается, что с покупкой нового транспорта предусматривается организация двух новых маршрутов для обычных троллейбусов: маршрут №9А «Ж/д вокзал - ж/м «Северный» (через проспект Центральный) и маршрут №3 «улица 3-я Военная - микрорайон Намыв», а также одного маршрута для троллейбусов с автономным ходом - маршрут №1 «Завод «Океан» - Намыв» через Корабельный район города.

При этом, благодаря этой программе ожидается, что доходы от перевозки пассажиров троллейбуса будут увеличиваться с 2019 года 148 миллионов гривен до 555 миллионов гривен в 2033 году, а также увеличится финансовый результат налогообложения. К тому же отмечается, что благодаря новому транспорту сократиться интервал движения троллейбусов и непрямые выбросы парникового газа.

Перед тем, как члены исполкома поддержали данный проект решения, мэр Александр Сенкевич сообщил, что если город таки получит кредит, то новые троллейбусы мы получим ориентировочно в середине следующего года, хотя ранее мэр заявлял, что николаевцы могут увидеть на улицах уже в сентябре-октябре этого года.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. В частности, Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР. При этом, мэр Александр Сенкевич заявил, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился со сроками.

Также сообщалось, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».