На Николаевщине полицейские разыскивают подростка, который почти неделю назад шел из дома и пропал

В Николаевской области разыскивают пропавшего без вести 16-летнего подростка, который ушел из дома почти неделю назад.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Вознесенский отдел полиции устанавливает местонахождение Гонцы Аурелия Рейзвановича. Подросток утром 17 августа ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в: шорты джинсовые темно-синего цвета, футболку красного цвета спереди и синего цвета сзади, кроссовки джинсовые синего цвета.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь в розыске без вести пропавшего, или предоставить полезную информацию, сообщать в Вознесенский отдел полиции по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24, или по телефонам (05134) 4-54-44, (093) 858-68-58 и 102.

Напомним, что на Николаевщине разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Зиту Андреевну Чабан, которая 18 августа ушла из дома и до сих пор её местонахождение неизвестно.