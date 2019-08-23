Президент Зеленский присвоил ряду бригад и формирований ВСУ имена военных деятелей

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной церемонии поднятия государственного флага в пятницу, 23 августа, присвоил почетные наименования бригадам Вооруженных сил Украины.

Новые наименования получили следующие бригады:

- 28-й отдельной механизированной бригаде присвоено почетное наименование имени Рыцарей зимнего похода. Командир бригады – полковник Максим Марченко - 92-й отдельной механизированной бригаде присвоено почетное наименование имени кошевого атамана Ивана Сирка. Командир бригады – полковник Владимир Кокорев - 17-й отдельной танковой криворожской бригаде присвоено почетное наименование имени Константина Пестушко. Командир бригады – полковник Олег Николайчук - 456-й бригаде транспортной авиации присвоено почетное наименование имени Дмитрия Майбороды. Командир бригады – полковник Андрей Сидаш Южному территориальному управлению Нацгвардии Украины присвоено почетное наименование Одесское. Начальник Южного территориального управления – полковник Олег Подлубный - 15-му полку Нацгвардии Украины присвоено почетное наименование Славянский. Командир полка – полковник Василий Жук - 105-му пограничному взводу северного регионального управления Госпогранслужбы Украины присвоено почетное наименование Князя Владимира Великого. Начальник Черниговского пограничного взвода – полковник Сергей Тыркало. - 17-му пограничному взводу южного регионального управления Госпогранслужбы Украины присвоено почетное наименование имени Полковника Александра Жуковского. Начальник Измаильского пограничного взвода – полковник Владимир Зуб

Напомним, в Украине 23 августа традиционно отмечается День Государственного флага. В связи с этим по всей стране, в том числе и в Николаеве, запланированы торжественные мероприятия.