В Испании открыли «экспедиции на Марс» - туристы смогут оказаться на «красной планете», не вылетая в космос

Туристы могут «отправиться на Марс» и остаться в пещере, имитирующей поверхность планеты на севере Испании.

Об этом сообщает DailyMail.

В пещерах туристы будут находиться трое суток. Условия будут максимально приближены к среде Марса. Людей также полностью изолируют от окружающего мира. К тому же им проведут трехнедельный онлайн-обучения. Затем их ждет три дня физической и психологической подготовки.

Такую услугу предлагает компания Astroland. Стоит развлечение 6050 €.

Первая экспедиция, побывавшая «на Марсе», позитивно высказалась о самой идее, отметив, что вернется в пещеру снова.

— Выход за пределы своей зоны комфорта - это одна из самых захватывающих частей путешествия, - комментируют в TripAdvisor.

Напомним, марсоход NASA Curiosity обнаружил большое количество метана в воздухе на Марсе, что может свидетельствовать о наличии микробов.