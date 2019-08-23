В Николаеве на Соборной площади в День города помимо фонтанов не будет скамеек, фонарей и деревьев в кадках

В Николаеве на реконструированной Соборной площади в день празднования 230-летия города помимо фонтанов не будет также деревьев в кадках, фонарей и мобильных лавок.

Об этом стало известно в пятницу, 23 августа, в ходе очередного пресс-тура по Соборной площади, где одесская фирма БВК «Пик Строй» проводит реконструкцию.

Директор фирмы БВК «Пик Строй» Марина Лозовенко сообщила, что Соборная площадь довольно сложный объект, но при этом и интересный. По ее словам устройство основания и скрытие работы готовы на 90%, гранитная плитка уложена уже на 60%, ливневая канализация готова на 80%. Гарантия на объект около 15 лет.

— Футляры для колодцев готовы, по фонтанам конечно чуть-чуть затягивается время, потому что все оборудование идет из-за границы и оно должно растамаживаться. Чаши уже забетонированы, уже готовы. На большом фонтане готова уже нижняя плита, сейчас будем заливать верхнюю плиту второго фонтана, - сообщила Марина Лозовенко.

Также она напомнила, что фирма полтора месяца работала за свой счет, при этом отметив, что это зависело от депутатов, которые не могли согласовать финансирование.

— Работы не прекращаются ни в выходные, ни в праздники, мы стараемся этот темп работы увеличить, чтобы ко дню вашего города площадь была замощена гранитной плиткой, - отметила она.

— Все в процессе, из таких рисков и преград задержалось финансирование вначале. Из-за этого затягивается момент с лавками мобильными, мобильное озеленение. То есть приедет не на День города, а приедет чуть позже - в течении месяца. И с опорами освещения, - заявил директор ДЖКХ Сергей Коренев.

Помимо этого, мэр Александр Сенкевич отметил, что для николаевцев так будет даже лучше, чтобы они в большом скоплении людей не травмировались.

— Где-то на 5 октября запланировано, что у нас уже будут фонтаны. Мы сделаем какое-то красивое мероприятие с музыкой, выступлениями. Готовим сюрприз, ориентируйтесь на начало октября, - подытожил мэр.

Следующую встречу мэр назначил на 6 сентября на 11:00. Как известно, закончить работы подрядчик должен до 9 сентября.

Также стало известно, что возле Соборной площади на Флотском бульваре планируют застелить газоном, на котором люди могли бы отдыхать. По словам директор ДЖКХ там уже проводиться вода и ко Дню города это будет сделано.

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.