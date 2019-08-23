«Меня закрывали в кабинете у мэра и успокаивали», – директор фирмы, которая реконструирует Соборную площадь в Николаеве, дважды хотела уйти с объекта

Директор фирмы БВК «Пик Строй» Марина Лозовенко дважды хотела уйти с объекта по реконструкции Соборной площади, но мэр Александр Сенкевич ее остановил.
Об этом она рассказала в пятницу, 23 августа, в ходе очередного пресс-тура по Соборной площади, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Так, она пожаловалась, что с 4 июня у них прошло уже 5 проверок, причиной которых стали постоянные жалобы «активистов» и общественных организаций, которые в свою очередь, ни разу не посетили строительный объект.
— От ваших «общественников» приходят постоянные жалобы. Общественники, которые ни разу не заходили на объект, ни одна общественная организация, включая общественную организацию инвалидов, которые писали жалобные письма, о том, что для них не предусмотрены какие-то пандусы, подъездов, никто ни разу не подошел на объект и не спросил, что мы здесь делаем. Я говорила, что мы открыты к диалогу, подходите задавайте вопросы, мы будет отвечать. Но, легче всего сидя дома на компьютере набрать какую-то жалобу в соответствующие органы.Мы прошли проверку налоговой, охраны труда, которая вылавливала всех наших людей и проверяла оформлены они или нет. У нас все оформлены и чернорабочих нет. Наоборот, чтобы они (общественники, - ПН) помогали нам, они опять о каких-то слоях говорят, но никто не приходит и не проверяет. Контролируйте нас, у нас есть технадзор, который находиться с нами с утра до вечера, только ночью мы не работаем, - заявила Марина Лозовенко.
Также она напомнила, что на фирму было открыто уголовное дело по факту того, что рабочие не соблюдают нормы при проведении раскопок, когда обнаружили артефакты. В свою очередь, директор фирмы отметила, что археологи постоянно находились на объекте и следили, чтобы ничего не нарушалось.
— И сейчас с нами очень плохо сотрудничает Антимонопольный комитет, из-за площади в Николаеве я прохожу проверку, это нас не пугает, но эта рутинная работа она немного замедляет взаимодействие с городом и работу, - сообщила директор фирмы.
На уточняющий вопрос не вставляли ли «палки в колеса» им николаевские фирмы, из-за того что они зашли на реконструкцию, Марина Лозовенко отметила, что в Николаеве у нее самый сложный объект за 15 лет ее работы в этой сфере. В свою очередь, она связывает это с политическими волнами в городском совете, однако уверенна что это не должно мешать работе. Ведь в противном случае пострадают от этого только николаевцы, которые останутся с руинами вместо отреконструированной Соборной площади.
— Я честно говоря, два раза уже хотела отсюда уйти, просто, ничего не хочу. Меня в том кабинете, на третьем этаже закрывали и говорили: «Ну это же Николаев, детка. Успокойся, все будет хорошо». То есть ваш мэр как-то вдохновлял меня на работы, я вздыхала, шла дальше и работала. Такие вот нюансы, подытожила она.
Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.
В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.
В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.
Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.
Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.
Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.
При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.
Позже, 1 июля, в телефонном режиме исполкома горсовета согласовал перераспределение бюджета для ДЖКХ на 2019 год.
В частности, 3 июля, на тайном заседании бюджетной комиссии ее члены согласовали это решение исполкома от 1 июля.
Как известно, археологи на Соборной площади нашли часть здания магистрата (гауптвахты) – одного из первых зданий в Николаеве, построенного в конце XVIII века.
Отметим, что на реконструированной Соборной площади городская власть намерена накрыть прочным стеклом обнаруженный предположительно фундамент Магистрата, а также установить рядом с ним 3D модель здания.
5 июля, в Николаеве на Соборной площади рабочие фирмы «Пик-строй», которая выполняет работы по реконструкции, начали укладывать гранитную плитку.
Как известно общая стоимость реконструкции - 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год изначально депутаты запланировали лишь 35 миллионов гривен. Также чиновники предлагали депутатам согласовать перераспределение более 60 миллионов гривен, чтобы успеть с реконструкций до Дня города - половину из сэкономленных средств Департаментом ЖКХ, а вторая половина из 216,5 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, депутаты бюджетной комиссии не согласовали этот проект решения.
10 июля, депутаты горсовета на сессии согласовали перераспределении остатков с 2018 года. Из 216,5 миллионов на реконструкцию Соборной площади добавили лишь 12 миллионов гривен. В связи с этим, Александр Сенкевич заявил, что фонтаны на Соборной площади из-за недофинансирования могут не запустить в срок.
А уже 11 июля, представитель фирмы ООО «Пик-строй», которая проводят реконструкцию Соборной площади в Николаеве, сообщил, что реконструкцию Соборной площади могут остановить, так как финансирования от города нет.
17 июля департамент ЖКХ Николаевского горсовета перечислил на счет одесской фирмы БВК «Пик-Строй», которая занимается реконструкцией Соборной площади, 18,5 миллионов гривен.
2 августа, мэр Николаева Александр Сенкевич проинспектировал ход реконструкции Соборной площади. Он пообещал открыть ее ко Дню города, но без фонтанов и световых опор, – те появятся в октябре.
Во время археологического исследования территории памятника было найдено небольшое помещение, где согласно старым картам, находилось строение гауптвахты. Там же нашли предметы быта и пушечное ядро. Все результаты исследований в отделе охраны культурного наследия пообещали показать на мероприятиях, посвященных Дню археолога в сентябре.
В частности, полиция открыла уголовное производство по заявлению члена исполнительного комитета горсовета и адвоката Владимира Тимошина по факту якобы незаконного проведения работ на объекте археологического наследия, уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия. Речь шла о найденных артефактах античного памятника археологии «Поселение Бульвар», что датируется IV-III ст. до н.э.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не исключает, что может подать в суд заявление о препятствии членом исполкома Владимиром Тимошиным работе исполнительной власти.
Как известно, в Николаеве на реконструированной Соборной площади в день празднования 230-летия города помимо фонтанов не будет также деревьев в кадках, фонарей и мобильных лавок.