«Меня закрывали в кабинете у мэра и успокаивали», – директор фирмы, которая реконструирует Соборную площадь в Николаеве, дважды хотела уйти с объекта

Директор фирмы БВК «Пик Строй» Марина Лозовенко дважды хотела уйти с объекта по реконструкции Соборной площади, но мэр Александр Сенкевич ее остановил.

Об этом она рассказала в пятницу, 23 августа, в ходе очередного пресс-тура по Соборной площади, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, она пожаловалась, что с 4 июня у них прошло уже 5 проверок, причиной которых стали постоянные жалобы «активистов» и общественных организаций, которые в свою очередь, ни разу не посетили строительный объект.

— От ваших «общественников» приходят постоянные жалобы. Общественники, которые ни разу не заходили на объект, ни одна общественная организация, включая общественную организацию инвалидов, которые писали жалобные письма, о том, что для них не предусмотрены какие-то пандусы, подъездов, никто ни разу не подошел на объект и не спросил, что мы здесь делаем. Я говорила, что мы открыты к диалогу, подходите задавайте вопросы, мы будет отвечать. Но, легче всего сидя дома на компьютере набрать какую-то жалобу в соответствующие органы.Мы прошли проверку налоговой, охраны труда, которая вылавливала всех наших людей и проверяла оформлены они или нет. У нас все оформлены и чернорабочих нет. Наоборот, чтобы они (общественники, - ПН) помогали нам, они опять о каких-то слоях говорят, но никто не приходит и не проверяет. Контролируйте нас, у нас есть технадзор, который находиться с нами с утра до вечера, только ночью мы не работаем, - заявила Марина Лозовенко.

Также она напомнила, что на фирму было открыто уголовное дело по факту того, что рабочие не соблюдают нормы при проведении раскопок, когда обнаружили артефакты. В свою очередь, директор фирмы отметила, что археологи постоянно находились на объекте и следили, чтобы ничего не нарушалось.

— И сейчас с нами очень плохо сотрудничает Антимонопольный комитет, из-за площади в Николаеве я прохожу проверку, это нас не пугает, но эта рутинная работа она немного замедляет взаимодействие с городом и работу, - сообщила директор фирмы.

На уточняющий вопрос не вставляли ли «палки в колеса» им николаевские фирмы, из-за того что они зашли на реконструкцию, Марина Лозовенко отметила, что в Николаеве у нее самый сложный объект за 15 лет ее работы в этой сфере. В свою очередь, она связывает это с политическими волнами в городском совете, однако уверенна что это не должно мешать работе. Ведь в противном случае пострадают от этого только николаевцы, которые останутся с руинами вместо отреконструированной Соборной площади.

— Я честно говоря, два раза уже хотела отсюда уйти, просто, ничего не хочу. Меня в том кабинете, на третьем этаже закрывали и говорили: «Ну это же Николаев, детка. Успокойся, все будет хорошо». То есть ваш мэр как-то вдохновлял меня на работы, я вздыхала, шла дальше и работала. Такие вот нюансы, подытожила она.

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.