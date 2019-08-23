«Укрзалізниця» проведет опрос касаемо удовлетворенности качеством услуг среди своих клиентов

«Укрзалізниця» проведет опрос среди пассажиров касаемо степени удовлетворенности оказанными компанией услугами.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

К анкетированию будут привлечены более 20 тысяч клиентов «Укрзалізниці» по всей территории Украины. Опрос будет проходить на железнодорожных вокзалах, в ночных и дневных поездах по единой анкете и методологии, используемой в ЕС.

Данное социальное исследование нужно компании для дальнейшей имплементации директив Евросоюза.

Специалисты «Укрзалізниці» отмечают, что результаты опросов помогут понять, что является наиболее критическим в пассажирских перевозках и куда, в первую очередь, нужно направить усилия. Проведение опросов на регулярной основе позволит отслеживать эффективность реализуемых мероприятий в направлении улучшения качества услуг.

Отметим, бывшему директору Трудовского карьероуправления ГП «Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» (ныне – производственное подразделение Филиала «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзалізниця») сообщили о подозрении в растрате в особо крупных размерах из-за неучтенной операции по экспорту щебня в Российскую Федерацию. А ранее глава УЗ заявлял, что все тендеры на покупку дизтоплива «Укрзалiзницей» заблокированы отдельными игроками рынка.