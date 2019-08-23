На Одещине задержали руководителя «Украинского Дунайского пароходства» за вымогательство ₴245 тысяч взятки

Руководитель структурного подразделения «Украинское Дунайское пароходство» требовал от сотрудника коммунального учреждения 245 тысяч гривен. За эту сумму чиновник обещал позволить разместить детей на ведомственной рекреационной базе у Черного моря без составления договоров.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

За 245 тысяч гривен чиновник обещал разрешить размещение детей для оздоровления в ведомственной рекреационной базе у Черного моря без заключения соответствующих договоров.

Сообщается, что для получения денег чиновник привлек посредника. Их задержали при получении части взятки в размере 161 тысячи гривен.

Фигурантам дела готовятся предъявить подозрение, после чего им изберут меру пресечения.

Напомним, Центральный районный суд Николаева отстранил от должности двоих работников Николаевского регионального филиала Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра», подозреваемых в получении взятки.