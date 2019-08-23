Политическая идеология в рисунках

Мы тут с коллегами затеяли семинар по вопросам партийного строительства. И обнаружили, что вопрос идеологии, политической идеологии, нуждается в некотором дополнительном рассмотрении. Чтоб было понятно и доступно. А что может быть понятнее рисунка? Вот и посмотрим, полистаем.

1. Идеология как набор текстов

Да, чтобы кто ни говорил о той или иной идеологии с точки зрения философии или политологии, а с точки зрения информатики это всегда набор текстов. Но взятый не с полки в библиотеке, а в связи с отношением к этим текстам разных людей.

Рис. 1. Идеология = тексты + люди

Есть некоторое количество текстов, например, три. И есть некоторое количество людей, например два. Эти люди читают и оценивают тексты.

Во-первых, с некоторым рейтингом относительно своего согласия, близости своего мировоззрения к тому, что автор написал. Во-вторых и третьих, с некоторым рейтингом относительно того, что данный текст имеет отношение к идеологиям Х или У.

С первым вопросом понятно: читая Руссо или Ленина, человек соглашается и, может быть, даже восклицает, что, вот, мол, правильно написано! Это высокий рейтинг для данного текста. Или наоборот: кривится так несколько. Что-то тут не так, что-то не то, не вполне понятно, да и не во всем правильно. Рейтинг этого текста у такого читателя невысок.

А вот второй вопрос, насчет принадлежности к идеологиям – это как? Да, Ленин и Маркс – это, понятно, революционные социал-демократы или коммунисты (в СССР все были марксисты-ленинцы, но теперь выяснилось, что не все так однозначно). А Руссо? Ну, где-то либерал, где-то социал-демократ. Но не коммунист – это точно. А Плеханов и Каутский, а Франко, де Голль или Аденауер? А тут уж кто как это себе представляет. И, конечно, обсуждает эти вопросы с друзьями-знакомыми. Тут переходим ко второму разделу.

2. Идеология как основа сообщества

Познакомившись с теми или иными текстами, составив себе собственное представление о том, что там написано, человек начинает искать, с кем бы об этом поговорить. Понятно, в конструктивном духе, прояснить некоторые вещи. Но для плодотворного разговора нужно, чтобы в общем и целом собеседник был согласен с тобой и автором. В чем-то главном.

Рис. 2. Идеологическое сообщество

И тут оказывается, что если двое или трое примерно одинаково высоко оценили некоторый текст, то они на этой основе, хотят или не хотят, уже образовали некоторое сообщество – политическое. Или идеологическое. Если, далее, они также высоко оценили принадлежность тех или иных текстов к идеологии под названием Х или У, то их сообщество образовалось на базе именно этой идеологии. При понятном различии в степени согласия каждого конкретного участника этого сообщества как с определенным названием идеологи, так и с теми или иными конкретными текстами – тут поле для разнообразия взглядов чрезвычайно велико. И есть о чем поговорить, коммуникация, общение составляют суть, основу идеологического сообщества.

В этом информационном потоке можно выделить два важных направления или раздела. Во-первых, это обсуждение тех текстов, которые образуют с их точки зрения данную идеологию, там многое нужно уточнить и приложить к сегодняшней действительности, это бывает непросто сделать. А во-вторых (добрались до главного) – что же нужно делать здесь и сейчас? Ну, если согласиться с тем, что эта идеология предлагает или считает важным для развития, продвижения общества к лучше устроенной жизни его членов.

3. Курс на будущее

Да, главный вопрос, конечно же, в том, что нужно членам идеологического сообщества делать сегодня для того, чтобы завтра…

Но в упомянутых текстах, которые в некотором роде создали идеологическое сообщество, об этом ничего не сказано. То есть, о том, нужно ли вступать в НАТО, продавать землю и что, в конце-концов, делать с коррупцией – ну ничегошеньки! Ни Маркс с Лениным, ни Руссо с де Голлем об этом ничего нам не сказали. А нам хочется добиться существенных улучшений нашей жизни. И для этого нужна программа. Которую члены сообщества должны все вместе сначала на основе своей идеологии написать…

Рис. 3. Партийная программа – пропуск в завтрашний день

… а затем выполнить. Не будем забывать об этой фазе. Кстати, это главное отличие идеологической партии от политпроекта. Проект, после того, как голоса избирателей собраны и места в парламенте заняты, никакими программами уже не интересуется. Поэтому им и не нужна идеология, которая собирает в сообщество людей сотнями тысяч. Да, да, это важно. Это и отличает настоящую идеологию от придуманной популистами сказки о всем хорошем для доверчивого избирателя. Ведь, как уже было сказано, партия пишет свою программу для того, чтобы выполнить, то есть конкретно и аргументированно. На основе наличных ресурсов. С учетом приоритетов общественных проблем, оцененных партией, всей ее массой, с участием каждого члена. Утопия? Нет, идеальная картина, к реализации которой партия стремится.

Но почему у немцев (видели на ссылке?) у власти идеологические партии, а у нас только проекты? Нет, это не риторический вопрос, это вопрос читателю, домашнее задание. Ведь мы же уже разобрались с идеологиями? Теоретически. Приступаем теперь к практическим занятиям.